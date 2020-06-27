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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مدبولي يستعرض صرف 3.5 مليار جنيه لدعم وتعويض أهالي شمال سيناء

السبت 27/يونيو/2020 - 01:09 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراَ من اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حول ما تم من جهود نفذتها مختلف أجهزة الدولة المعنية لتعويض المتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية، وذلك بمحافظة شمال سيناء، خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى 31 مايو الماضي، أظهر صرف 3.5 مليار جنيه كدعم أومساعدات إنسانية أو طبية أو مجتمعية وتعويضات لأسر الشهداء والمصابين أو لأصحاب المنازل والزراعات.

وجدد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، التأكيد على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين بمحافظة شمال سيناء في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والطبية، مشددًا على أن الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، لن تنسى دورها في تحقيق أوجه التنمية المستدامة في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، وخاصة على أرض سيناء العزيزة، وكذا توفير مختلف أوجه الرعاية والدعم لأهالي هذه القطعة الغالية، مثمنًا الدور الذي تقوم به منظمات ومؤسسات المجتمع المدني من جهود في هذا الإطار، بالتعاون مع ما تقوم به مختلف الجهات الحكومية.

وأشار التقرير المقدم من محافظ شمال سيناء، إلى أن إجمالي المخصصات المالية في مجال المساعدات الإنسانية وصلت إلى أكثر من 397 مليون جنيه، بلغ إجمالي ما تم صرفه من هذه المخصصات نحو 385 مليون جنيه، حتى مايو 2020، تضمنت تقديم مساعدات إنسانية مختلفة للأسر والأفراد، إلى جانب توفير الدعم للحالات المتنوعة غير المدرجة باللوائح المختلفة.

كما أوضح التقرير أن إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية شهر مايو 2020 في مجال المساعدات الطبية وصل إلى 204.4 مليون جنيه، تتضمن تقديم خدمات طبية وصحية متنوعة، إلى جانب توفير مختلف الادوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك في إطار ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة وعدد من الجامعات المصرية، ومعهد القلب، لتقديم الخدمات الطبية لأسر محافظة شمال سيناء، هذا فضلًا عما يتعلق بفريق الانتشار السريع الخاص بدعم مستشفى العريش.

وأشار المحافظ في تقريره إلى أن الاعتمادات المخصصة لصالح التعويضات الزراعية والمباني، وكذا ما يتعلق بالتعامل مع تداعيات حادث الروضة، وصلت إلى 3.6 مليار جنيه، بلغ إجمالي ما تم صرفه من هذا المبلغ 2.7 مليار جنيه، وذلك حتى مايو 2020، فيما بلغت المساهمات والمساعدات المجتمعية المقدمة من عدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني 38.6 مليون جنيه، وذلك حتى نهاية مايو 2020، كما بلغت تعويضات أسر الشهداء والمصابين 206.7 مليون جنيه.

ونوه التقرير إلى أن إجمالي ما تم صرفه منذ عام 2015 وحتى شهر مايو 2020 كدعم أومساعدات سواء إنسانية أو طبية أو مجتمعية، وكذا ما تم من تعويضات لاسر الشهداء والمصابين أو لأصحاب المنازل والزراعات، قد وصلت إلى نحو 3.5 مليار جنيه.

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