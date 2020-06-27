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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 44 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

السبت 27/يونيو/2020 - 01:03 م
حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز
المنيا ـ على حسين
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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 44 مخالفة تموينية، منها 22 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين (نقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات – قضايا أخرى متنوعة) وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 22 مخالفة تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – محلات تجارية بدون تراخيص –عدم وجود شهادات صحية – البدالين التموينين – منتجات دون فواتير.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم إحالة المخالفات والمخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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