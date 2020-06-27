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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البنك الدولي» يحدد 5 مبادئ للدول الدائنة والمدينة

السبت 27/يونيو/2020 - 12:58 م
البنك الدولي
البنك الدولي
راندا التوني
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كشف تقرير صادر عن البنك الدولي بشأن تداعيات جائحة كورونا على مستوى العالم عن أنه يجب على البلدان الدائنة والمدينة تحقيق تقدم على مستوى 5 مبادئ من أجل تحسين شفافية الدين والتدفقات الاستثمارية.

وأوضح البنك الدولي أن المبادئ الخمسة تتلخص في:

الإفصاح عن شروط القرض ومواعيد السداد

الكشف الكامل عن جملة الديون العامة والديون المضمونة من الحكومة، والتزامات المؤسسات المملوكة للدولة؛ والأدوات المالية الشبيهة بالديون

تمكين البلدان المقترضة من طلب الإعفاء من الشروط شديدة السرية حتى تستطيع المضي قدما في الإفصاح عن البيانات بشفافية أكبر؛

تشجيع الاستخدام الفعال والحكيم للضمانات والرهون في الاقتراض السيادي؛

الإصرار على تجنب الدائن والمدين لمخالفة الشروط القانونية للدائنين الآخرين، مثل شروط التعهد السلبي.

وقال البنك الدولي في تقارير سابقة له،إن مخاطر الديون في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل زيادة كبيرة، حيث قفز مستوى الديون الخارجية للاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل من الدائنين الرسميين ودائني القطاع الخاص إلى 607 مليارات دولار في عام 2017 مقابل 181 مليارا في العام السابق. وارتفعت أرصدة الديون الخارجية لهذه البلدان إلى 7.1 تريليون دولار في عام 2017، وهي زيادة نسبتها 10% عن 2016. وفي الوقت نفسه، تقترض البلدان من مجموعة متنوعة من الدائنين مستخدمة مجموعة من الأدوات تتزايد في تنوعها.

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