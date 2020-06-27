الجيش النيجيرى: مقتل عشرات المسلحين فى غارات جوية

ذكر الجيش النيجيري، أن قواته هاجمت قواعد تابعة لجماعة "بوكو حرام" في منطقتي "تونجول" و"بوكار ميرام" بولاية بورنو شمال شرق البلاد، وقتلت "عشرات من مقاتليها"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.ووقعت الغارات الجوية أمس الأول الخميس، بعد أن تم رصد حوالي 35 مسلحًا من تنظيم داعش في قرية تونجول بمنطقة "جون أنريش"، طبقًا لما ذكره متحدث باسم الجيش في بيان عبر البريد الإلكتروني، اليوم السبت.