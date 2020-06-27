تنفيذ 7 قرارات إزالة بالشروق

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، تنفيذ 7 قرارات إزالة فورية للأعمال المخالفة، نفذها أصحاب الوحدات السكنية بالدور الأرضي، تمثلت في سلم خاص خارج حدود الوحدة، ما يُعد تعديا صارخا على حق المشاة.وأوضح الغيطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن لجنة الإزالة تمكنت من إزالة المخالفات وإيقاف التعامل على الوحدات السكنية بخلاف تحرير محضر المخالفة اللازم لإجبارهم على إعادة الشيئ لأصله مع تحميلهم تكلفة الإزالة، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير.وأكد رئيس جهاز الشروق استمرار الجهاز في شن الحملات وإزالة كافة الأعمال المخالفة حفاظًا على النسق المعماري والحضاري لمدينة الشروق، في إطار المحافظة على حقوق المشاة وفرضًا لهيبة الدولة.