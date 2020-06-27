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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنفيذ 7 قرارات إزالة بالشروق

السبت 27/يونيو/2020 - 12:54 م
حملة إزالة بالشروق
حملة إزالة بالشروق
علا العلاف
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أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، تنفيذ 7 قرارات إزالة فورية للأعمال المخالفة، نفذها أصحاب الوحدات السكنية بالدور الأرضي، تمثلت في سلم خاص خارج حدود الوحدة، ما يُعد تعديا صارخا على حق المشاة.

وأوضح الغيطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن لجنة الإزالة تمكنت من إزالة المخالفات وإيقاف التعامل على الوحدات السكنية بخلاف تحرير محضر المخالفة اللازم لإجبارهم على إعادة الشيئ لأصله مع تحميلهم تكلفة الإزالة، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير.

وأكد رئيس جهاز الشروق استمرار الجهاز في شن الحملات وإزالة كافة الأعمال المخالفة حفاظًا على النسق المعماري والحضاري لمدينة الشروق، في إطار المحافظة على حقوق المشاة وفرضًا لهيبة الدولة.
حملة إزالة بالشروق
حملة إزالة بالشروق
حملة إزالة بالشروق
حملة إزالة بالشروق
حملة إزالة بالشروق
حملة إزالة بالشروق
حملة إزالة بالشروق
حملة إزالة بالشروق

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