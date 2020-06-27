رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بزيادة ١٤% ..

صرف معاشات يوليو الأربعاء المقبل

السبت 27/يونيو/2020 - 12:52 م
صرف معاشات
صرف معاشات
ولاء جمال
طباعة
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء المقبل، الأول من شهر يوليو المقبل، في صرف الزيادة السنوية للمعاشات المقررة بنسبة 14%، بحسب قرار رئيس الجمهورية، والتي تعد أول زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه رسميا اعتبارا من أول شهر يناير من العام الجاري 2020.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن العلاوة الدورية السنوية تبلغ نسبتها 14% بدون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيها وبإجمالي تكلفة 25 مليار جنيه.

وأكدت وزيرة التضامن، أنه سيتم صرف المعاشات وفقا لخطة الوزارة التي وضعتها لمنع التكدس والزحام، من خلال إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "A.T.M"، وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتبارًا من صباح الأربعاء الموافق الأول من يونيو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر.

موضوعات متعلقة

حسام عاشور يتحدى الأهلى بفيديو جديد

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

«الخارجية»: إثيوبيا لن تملأ سد النهضة إلا بعد الاتفاق

حبس سما المصرى 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

الصور

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

image description

مقاهي فيصل تستعد للعمل

image description

صلاة الفجر من مسجد الجديدة الكبير بالوادى الجديد

image description

10 صور ترصد أول صلاة فجر بعد 3 شهور من التوقف

الأكثر قراءة

حبس سما المصرى 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2020

تفاصيل موعد صرف معاشات يوليو 2020

تنفيذ حكم الإعدام فى «المسمارى» العقل المدبر لحادث الواحات

إنفوجراف

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

"تقطعت لها قلوب الشباب".. نجمة شهيرة تمنح شاعرًا عراقيًا قبلة طويلة

حياة آخر جندي نازي بمصر.. صنع أباجورة من جلد ضحاياه قبل إسلامه

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

نجم الساعة

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تحذيرات أمريكية من مشكلات خطيرة بسبب كورونا

الكشف عن تقنية بسيطة تساعد على الإقلاع عن إدمان

منتج يمكنه خفض نسبة السكر فى الدم

مادة غذائية تخفض مستوى ضغط الدم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
د.كريمة الحفناوى
أمننا المائى «2»
ماجد حبته
الإرهابى «الشهيد» أسامة بن لادن!
المزيد

الثقافة

«التشكيليين»: سنعمل بكامل طاقتنا أول يوليو.. وعقد اجتماع مجلس قريبًا

سمير الفيل: 30 يونيو أنقذت مصر قبل الدخول في كهف مظلم

علاء عبد العزيز: ثورة 30 يونيو اقتلعت شوكة الإخوان من حلق مصر

«أيامي» كتاب جديد لـ البراء إبراهيم