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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التشكيليين»: سنعمل بكامل طاقتنا أول يوليو.. وعقد اجتماع مجلس قريبًا

السبت 27/يونيو/2020 - 12:43 م
نقابة الفنانين التشكيليين
نقابة الفنانين التشكيليين
آلاء حسن
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أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتور صفية القباني، أنها ستعمل بكامل طاقتها بداية من أول يوليو المقبل والعمل سوف يسير على قدم وساق لخدمة الجمعية العمومية وجموع الفنانيين التشكيليين لتقديم كال الخدمات التي لم تتوقف أثناء الأزمة والعمل على زيادة الموارد والاشتراك في المشاريع القومية الكبرى لتوفير فرصة عمل وإبداع للفنانين.

وأوضحت الدكتورة صفية القباني أن النقابة الرئيسية والنقابات الفرعية على قلب رجل واحد والعمل جار ويوجد تنسيق بيننا كاملًا، وسوف يتم عقد اجتماع مجلس قريبًا، وفي انتظار موافقة الدكتورة وزيرة الثقافة حيث إن النقابة تقع داخل دار الأوبرا وعدد مجلس الإدارة ١٨ عضوًا غير الإداريين، كما أن المجلس لا يتوقف على العمل منذ أزمة الكورونا بهيئة المكتب وفقا للقانون والمعارضة سواء داخل المجلس أو خارجها وهي ظاهرة طبيعية شأنها شأن كل مجالس النقابات.

وأشارت القباني في بيانها إلى أن النقابة لا تلتفت إلى ما يحدث على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، والعبرة بالعمل والإنجازات التي سوف تعرض في الجمعية العمومية، والنقابة مفتوحة لكل المقترحات التي تثريها أو أي أعمال ترتقي بالثقافة والفن والفنانين وتنمية الموارد عن طريق مقترحات تدرس من خلال النقيب واللجان المتخصصة.
نقابة الفنانين التشكيليين
نقابة الفنانين التشكيليين
نقابة الفنانين التشكيليين
نقابة الفنانين التشكيليين
نقابة الفنانين التشكيليين
نقابة الفنانين التشكيليين

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