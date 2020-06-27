تغريم 65 سائقا بالشرقية لعدم ارتداء الكمامة

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن أنه تم اليوم ضبط 65 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامات الواقية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.وكان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة باستمرار شن الحملات المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، وذلك أمام قرية العصلوحي مدخل الزقازيق بلبيس، أمام قرية الشوبك مدخل الزقازيق أبوحماد، بجوار موقف المنصورة مدخل الزقازيق القنايات، بجوار موقف ميت غمر مدخل الزقازيق ميت غمر، أمام الموقف العمومي بالأحرار، أسفرت عن ضبط 65 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد علي 5000 جنيه من السائقين المخالفين.