استقرار حالة الطقس حتى الثلاثاء وارتفاع فى نسبة الرطوبة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تقع تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، حيث ترتفع نسبة الرطوبة خاصة فترات الليل والصباح الباكر.وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم السبت، إلى أن الأجواء مستقرة في هذه الفترة، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا.وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن جنوب الصعيد ما زال شديد الحرارة خلال هذه الفترة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة، منوهة بأنه اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء القادم تشهد حالة الطقس حالة من الاستقرار، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، ولكن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة نهاية الأسبوع.