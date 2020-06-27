أول رد من محافظ سوهاج على إزالة برج جرجا المخالف

سادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الساعات الماضية على خلفية إعلان محافظة سوهاج هدم أضخم برج عقاري بمدخل مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك لمخالفة لشروط البناء والترخيص، بين مؤيد لهدمه وتطبيق القانون، وبين مؤيد لاستغلاه للمنفعة العامة وخاصة فى ظل احتياج المحافظة لمستشفى عزل.وتعود بداية برج" الأحلام" كما يعرفه أهالى جرجا إلى عام 2012 عقب ثورة 25 يناير وما شهدت الدولة من انفلات أمنى، حيث شرع أحد رجال الأعمال ومجموعة من الملاك، ببناء البرج بالتعدي على أملاك الدولة وهيئة الطرق وتم تشطيبة من الخارج على أعلى مستوى.من جانبه، قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إن البرج تم بنائه فى فترة الانفلات الأمنى عقب 25 يناير ولم يصدر له أي قرار ترخيص على الإطلاق من الوحدات المحلية التابعة له، وليست كما يدعي البعض مخالفة لشروط الترخيص والبناء.وأضاف الفقى لــ"الدستور" أن المبنى صدر له 10 قرارات إزالة متتالية، وأن سبب تأخر إزالته حتى الآن يرجع إلى أن هناك طعون على قرارات الإزالة تقدم بها مالك المبنى أمام المحكمة الإدارية كان لابد من انتظار البت فيها احتراما لإحكام القضاء والتي قضت موخرًا برفض الطعن وتأيد الإزالة.وأشار محافظ الإقليم إلى أن هذا البرج بالتحديد يعد مثال صارخ لتحدي القانون وكل الناس تقيس على ذلك، موكدا ليس هناك موقف شخصي من أي جهة تجاه هذا المبنى بخلاف تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.وأكد أن الدول أصبحت قادرة وقوية على إنفاذ القانون والتصدي للمخالفات بكل حزم مهما تضاخم حجمها.ولفت المحافظ أن المبنى غير مسكون وموقعه الجغرافى فى مدخل مدينة حيوية مما يعنى فى فرضية تسكينه سيتم غلق للطريق الرئيسي الذى يربط محافظتي أسوان وسوهاج تماما.وعقب المحافظ على مطالبة البعض باستغلال برج جرجا للمنفعة العامة أومستشفى عزل، أن المبنى غير مطابق لأى موصفات سلامة إنشائية، قائلا: "إن من خالف 10 قرارات إزالة لا ينتظر منه وضع معايير للسلامة بالبرج، وأنه تلاحظ ذلك أثناء أعمال الهدم التى بدأت اليوم السبت بحضوره شخصيا".وأشار إلى أن شعب سوهاج شعب واع لم يقم بالشراء أو السكن فى البرج لمعرفتهم بمدى مخالفة البرج، وأنه حتما سيتم إزالته وهو ما سهل مهمت الجهات المعنية.من جانبه، أكد مصدر بمحافظة سوهاج، أنه تم البدء فى إزالة البرج بالتعاقد مع أحد مقاولى الهدم على نفقة المخالف، وأن الأعمال سوف يتم هدمها على مدار 45 يوما، بدأت بإزالة الطوابق العلوية من الحادى عشر إلى السابع يدويا، حرصا على سلامة الأهالى والمارة عن طريق عمال مقاول الهدم.وأضاف أن المرحلة التالية فى الهدم تستخدم المعدات الثقيلة مثل الجاكوش العملاق التذى استعانت به شركة المقاولات التى تم التعاقد معها لإنجاز المهمة حتى سطح الأرض.جدير بالذكر أن البرج تم بنائه على مساحة أكثر من 500 متر بارتفاع 11 طابقا من بينها 5 طوابق إدارية ويحوى 60 شقة سكنية و14 محلا تجاريا على ناصيتى شارع سوهاج أسوان الزراعي الرئيسي.