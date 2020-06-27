ضبط 4 اختطفوا تاجرا لخلافات مالية بالدقهلية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي وبرفقتهم أحد الأشخاص، اختطفوهبسبب لخلافات مالية بينهم.وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن محافظة الدقهلية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تواجد 4 أشخاص بقرية ميت محسن، بدائرة مركز شرطة ميت غمر يستقلون سيارة ملاكي،بحثًا عن شقة للإقامة بها وتظهر عليهم علامات الشك والريبة.وتم استهدافهم بقوة أمنية من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة وتبين أنهم 4 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، ولثلاثة منهم معلومات مسجلة، وبتفتيش السيارة التى يستقلونها عُثر بحقيبتها على أحد الأشخاص تاجر، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة مركز ديرب نجم، ومبلغ بغيابه بمركز شرطة ديرب نجم بتاريخ 22 الجارى، مُكبل اليدين ومصاب بكدمات وسحجات بالوجه وفى حالة إغماء وفقدان للوعى.بمواجهتهم أقروا بسابقة قيام المجني عليه بإقراض متهمين منهم مبالغ مالية "بالربا" وتوقيعهما على إيصالات أمانة وعقدهما العزم على سرقة تلك الإيصالات منه، وفى سبيل تنفيذ مخططهما اتفقت مع باقى المتهمين على استدراجه والاستيلاء منه على تلك الإيصالات، عقب إيهامه بإعتزامهما سداد المبالغ المالية المستحقة عليهما.وعقب وصوله قاموا بدس أقراص منومة له بعلبة عصير وبعد فقدانه الوعى كبلوه ووضعوه داخل حقيبة السيارة وتوجهوا به إلى القرية المُشار إليها بحثًا عن مكان للمبيت به وإخفائه، كما عُثر بداخل السيارة على (هاتي المجنى عليه - عدد 3 دفاتر إيصالات أمانة على بياض "مزيلة بتوقيع أحد المتهمين وزوجته لصالح المجنى عليه")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.