رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4 اختطفوا تاجرا لخلافات مالية بالدقهلية

السبت 27/يونيو/2020 - 12:35 م
متهم
متهم
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي وبرفقتهم أحد الأشخاص، اختطفوه
بسبب لخلافات مالية بينهم.

وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن محافظة الدقهلية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تواجد 4 أشخاص بقرية ميت محسن، بدائرة مركز شرطة ميت غمر يستقلون سيارة ملاكي،بحثًا عن شقة للإقامة بها وتظهر عليهم علامات الشك والريبة.

وتم استهدافهم بقوة أمنية من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة وتبين أنهم 4 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، ولثلاثة منهم معلومات مسجلة، وبتفتيش السيارة التى يستقلونها عُثر بحقيبتها على أحد الأشخاص تاجر، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة مركز ديرب نجم، ومبلغ بغيابه بمركز شرطة ديرب نجم بتاريخ 22 الجارى، مُكبل اليدين ومصاب بكدمات وسحجات بالوجه وفى حالة إغماء وفقدان للوعى.

بمواجهتهم أقروا بسابقة قيام المجني عليه بإقراض متهمين منهم مبالغ مالية "بالربا" وتوقيعهما على إيصالات أمانة وعقدهما العزم على سرقة تلك الإيصالات منه، وفى سبيل تنفيذ مخططهما اتفقت مع باقى المتهمين على استدراجه والاستيلاء منه على تلك الإيصالات، عقب إيهامه بإعتزامهما سداد المبالغ المالية المستحقة عليهما.

وعقب وصوله قاموا بدس أقراص منومة له بعلبة عصير وبعد فقدانه الوعى كبلوه ووضعوه داخل حقيبة السيارة وتوجهوا به إلى القرية المُشار إليها بحثًا عن مكان للمبيت به وإخفائه، كما عُثر بداخل السيارة على (هاتي المجنى عليه - عدد 3 دفاتر إيصالات أمانة على بياض "مزيلة بتوقيع أحد المتهمين وزوجته لصالح المجنى عليه")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2020

تنفيذ حكم الإعدام فى «المسمارى» العقل المدبر لحادث الواحات

الصور

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

image description

مقاهي فيصل تستعد للعمل

image description

صلاة الفجر من مسجد الجديدة الكبير بالوادى الجديد

image description

10 صور ترصد أول صلاة فجر بعد 3 شهور من التوقف

الأكثر قراءة

حبس سما المصرى 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2020

تفاصيل موعد صرف معاشات يوليو 2020

تنفيذ حكم الإعدام فى «المسمارى» العقل المدبر لحادث الواحات

إنفوجراف

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

"تقطعت لها قلوب الشباب".. نجمة شهيرة تمنح شاعرًا عراقيًا قبلة طويلة

حياة آخر جندي نازي بمصر.. صنع أباجورة من جلد ضحاياه قبل إسلامه

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

نجم الساعة

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تحذيرات أمريكية من مشكلات خطيرة بسبب كورونا

الكشف عن تقنية بسيطة تساعد على الإقلاع عن إدمان

منتج يمكنه خفض نسبة السكر فى الدم

مادة غذائية تخفض مستوى ضغط الدم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
د.كريمة الحفناوى
أمننا المائى «2»
ماجد حبته
الإرهابى «الشهيد» أسامة بن لادن!
المزيد

الثقافة

«التشكيليين»: سنعمل بكامل طاقتنا أول يوليو.. وعقد اجتماع مجلس قريبًا

سمير الفيل: 30 يونيو أنقذت مصر قبل الدخول في كهف مظلم

علاء عبد العزيز: ثورة 30 يونيو اقتلعت شوكة الإخوان من حلق مصر

«أيامي» كتاب جديد لـ البراء إبراهيم