بعد إعادة فتح المقاهي.. صلاح عبد الله لجمهوره: صباح الأمل

وجه الفنان صلاح عبد الله، رسالة إلى جمهوره عبر من خلالها عن تفائله لتنفيذ قرار إعادة فتح المقاهي والكافيهات بالضوابط الاحترازية وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، بعد إغلاق استمر نحو 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "صباح العسل عاللي بدأوا الـ 25%؜ وصباح السكر عاللي لسه هيبتدوا وصباح الأمل عاللي خايفين زيي وصباح الفل عالكل بإذن الله"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.وتستقبل المقاهي في جميع المحافظات، اليوم السبت، روادها في أول يوم لعودة فتحهحا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المقاهي والكافيهات بالضوابط الاحترازية، والتي جاء أبرزها استقبال 25% من طاقتها، بعد إغلاق استمر نحو 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.