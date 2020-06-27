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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تتابع مخزون المستلزمات الطبية

السبت 27/يونيو/2020 - 11:25 ص
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيهات رئاسية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمتابعة المستلزمات الطبية داخل المنشآت الصحية أولا بأولا وتوفيرها على الفور.

وأوضح المصدر لـ"الدستور" أنه سيتم رفع تقرير يومي بشأن وضع المستشفيات التي تم التوسع بها لتوفير أفضل خدمة المرضى وتوفير الحماية اللازمة للأطباء.


وكانت وزارة وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

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