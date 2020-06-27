لبنان يحدد موعد فتح الحدود البرية مع سوريا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، اليوم السبت، عن فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين يوم 30 يونيو المقبل.وجاء في بيان لمديرية الأمن: "سيتم فتح فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدودين بتاريخ 30 يونيو من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا".وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أعلنت في الـ18 من الشهر الجاري عن فتح الحدود اللبنانية البرية مع سوريا يومي 23 و25 من الشهر الحالي لاستقبال اللبنانيين وعائلاتهم الراغبين بالعودة إلى لبنان.