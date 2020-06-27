رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«من صحراء ليبيا للإعدام».. من هو الإرهابى عبدالرحيم المسمارى؟

السبت 27/يونيو/2020 - 11:17 ص
الإرهابي عبد الرحيم
الإرهابي عبد الرحيم المسماري
إيمان ماهر
طباعة
أفاد التليفزيون المصري اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا على المتهم الإرهابي عبدالرحيم المسماري، المتورط فى حادث الواحات.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المسماري:
- 5 أكتوبر 1992 ولد في مدينة درنة في حي السلام وحاصل على ليسانس في اللغة العربية.
- اعتنق الأفكار الجهادية بعد ثورة ليبيا 2011، حسب حواره مع الإعلامى عماد الدين أديب على فضائية الحياة .
- المسماري نفذ مع مجموعة إرهابيين هجوم الواحات الذي استهدف قوات الأمن المصرية، وأسفر عن مقتل 16 عسكريًا، كما اختطفوا النقيب محمد الحايس، كان مسئول الدعم والمعيشة ومتابعة الأسرى بخلية الواحات، وأنه كُلِّف بتدريب عناصر الخلية على حمل السلاح وتصنيع المتفجرات.
- كان يعمل تحت قيادة الإرهابي المتوفى في المواجهات، عماد الدين أحمد، حيث كانا يعملان معًا ضمن خلية يديرها الإرهابي هشام عشماوي الذي سُلم لمصر مؤخرًا.
- تلقى تدريبات مكثفة في الصحراء الليبية حول تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة الثقيلة وكيفية تفجير المنشآت الحيوية والأمنية.
- نفذ تعليمات عشماوي بالتسلل لصحراء مصر الغربية والتخطيط لشن عمليات وتفجيرات واستهداف مواقع أمنية وعسكرية ودور عبادة تابعة للأقباط.
- قال إنه دخل مصر مع 14 شخصًا من جنوب درنة، وقبل الاستقرار في الواحات في 2017 تنقلوا بين عدة محافظات بالصعيد، منها الظهير الصحراوي لمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، وأمضت المجموعة 10 أشهر في المنطقة المذكورة، وانضم إليها خلالها 6 عناصر جديدة، وهم المجموعة التي نفذت هجوم دير الأنبا صموئيل بالمنيا.
- انضم إلى جماعة كتائب ردع الطغاة والتي تتبع تنظيم الفتح الإسلامي وإحياء لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة في ليبيا.
- خرب عمدًا أمولًا منقولة مملوكة لوزارة الداخلية وهى أسلحة ومهمات ومعدات ومركبات قوات مأمورية الشرطة المدنية فى مداهمة منطقة الواحات البحرية، وقام بالتعدى على القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام القانون بالقوة والعنف.

وتم اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا في الإرهابى عبد الرحيم المسمارى، والمتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الخارجية»: إثيوبيا لن تملأ سد النهضة إلا بعد الاتفاق

ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة: 87 وفاة و1625 إصابة جديدة بكورونا

تفاصيل موعد صرف معاشات يوليو 2020

«لا ملء دون اتفاق».. تفاصيل قمة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة بحضور السيسى

الصور

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

image description

مقاهي فيصل تستعد للعمل

image description

صلاة الفجر من مسجد الجديدة الكبير بالوادى الجديد

image description

10 صور ترصد أول صلاة فجر بعد 3 شهور من التوقف

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى «المسمارى» العقل المدبر لحادث الواحات

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2020

«لا ملء دون اتفاق».. تفاصيل قمة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة بحضور السيسى

تفاصيل موعد صرف معاشات يوليو 2020

إنفوجراف

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

"تقطعت لها قلوب الشباب".. نجمة شهيرة تمنح شاعرًا عراقيًا قبلة طويلة

حياة آخر جندي نازي بمصر.. صنع أباجورة من جلد ضحاياه قبل إسلامه

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

نجم الساعة

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

منتج يمكنه خفض نسبة السكر فى الدم

مادة غذائية تخفض مستوى ضغط الدم

متحف الميتروبوليتان يعتزم إعادة فتح المبنى الرئيسى فى 29 أغسطس

الأطعمة عالية الحموضة تزيد فرص عودة ظهور سرطان الثدى بين المدخنات السابقات

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
د.كريمة الحفناوى
أمننا المائى «2»
ماجد حبته
الإرهابى «الشهيد» أسامة بن لادن!
المزيد

الثقافة

جمال حسان: 30 يونيو تتويج لكل ثورات المصريين عبر تاريخهم

نشرة «الدستور» الثقافية.. أين تذهب هذا المساء؟

د.محمد غنيم الفائز بـ «التقديرية» في ضيافة «اقرأ معانا»

«معجم مصطلحات النحو والصرف في اللغة السريانية» جديد دار قناديل