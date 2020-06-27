«القوى العاملة»: متابعة إجراءات مواجهة كورونا في 11 ألف منشأة

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.وأظهرت التقارير الواردة من المديريات، أنه تم التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية في 11 ألفا و703 مصانع وشركات خلال الفترة من 30 مارس الماضي حتى 25 يونيو الجاري، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".وجاءت محافظة سوهاج في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 977 منشأة، والشرقية 961، والقاهرة 807 منشآت، والبحيرة 772 منشأة، ودمياط 740، والجيزة 686، والإسكندرية 565، والمنيا 564، وكفر الشيخ 520، والقليوبية 512، والغربية 491، وأسيوط 459، والدقهلية 431، وجنوب سيناء 391، وبورسعيد 326، وقنا 295، والوادي الجديد 293، والمنوفية 290.وجاءت في الترتيب التاسع عشر على مستوى المحافظات محافظة الأقصر، حيث تم التفتيش فيها على 270 منشأة، ثم أسوان 240، ومرسى مطروح 239، والفيوم 233، والإسماعيلية 224، وبني سويف 185 منشأة، والبحر الأحمر 146، والسويس 86 منشأة.كما أظهرت التقارير عن قيام بعض الشركات بتخفيض العمالة، والعمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض في ورديات لتخفيف تجمعات العمال، فضلا عن قيام المنشآت بتكليف العاملين بها بالعمل إلكترونيا من المنزل.وأكد الوزير، على ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".كما تابع وزير القوى العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.