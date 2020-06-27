وصول 150 راكبا يمنيا إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، 155 راكبا يمنيا قادمين من دولة اليمن،مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف، رغم إغلاق السلطات المصرية الموانىء الجوية عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم منذ منتصف شهر مارس الماضي.ووصل الركاب اليمنيين قادمين من مطار سيئون باليمن، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة، كما خضع الركاب إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول تحت إشراف إدارة الحجر الصحي بالمطار بقيادة الدكتور حازم حسين، كما تم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما متتاليا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.