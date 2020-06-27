770 مصريا يصلون القاهرة عائدين من السعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، 770 عالقا مصريا قادمين المملكة العربية السعودية، من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد بمختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار الجسر الجوي الذي تسيره وزارة الطيران المدني لنقل آلاف العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة والسفارات المصرية بالخارج.ووصل العالقون قادمين على متن رحلات جوية مختلفة تابعة لشركة طيران وطنية وعربية قادمة من المطارات السعودية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة، وقد خضع العائدون إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما متتاليا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.