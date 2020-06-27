الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لرواندا بـ 55 مليار فرنك لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فى حكومة رواندا، إبرام اتفاق منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 55 مليار فرنك رواندي (52. 87 مليون يورو).وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته، اليوم السبت، أن المنحة تهدف إلى دعم قدرة البلاد على تقوية شبكات الحماية الاجتماعية في مواجهة تفشي وباء كوفيد- 19.وتأتي منحة الـ87.52 مليون يورو (بما تعادل 5. 55 مليار فرنك رواندي) كجزء من حزمة مساعدات قدرها 460 مليون يورو أقرها الاتحاد ووقعها مع رواندا في سبتمبر 2014.جاءت المنحة في أعقاب محادثة هاتفية جرت الشهر الماضي بين الرئيس الرواندي، بول كاجامي، والمفوضة الأوروبية لشئون الشراكة الدولية، يوتا أوربيلانين، ناقش فيها الجانبان مكافحة وباء كورونا المستجد الذي تفشى في أرجاء العالم.وتقول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إن المبالغ الأخيرة سوف تدعم الحكومة في جهودها لتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز سلاسل الإمداد الزراعي، مشيرة إلى أن المنحة ستدعم خطة الدولة للتعافي من خلال تقديم تحويلات نقدية للمواطنين علاوة على مساعدات غذائية.من جانبه، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، أوزيل نداجيجيمانان، إن البرنامج سيسهم بوجه عام في حماية الأمن الغذائي والثروة الحيوانية لأكثر من 630 ألفًا من الأسر المحتاجة، كما سيزيد من معايير الحماية المجتمعية بما يعني أن الحكومة ستحافظ على تحقيق أمن غذائي مستدام للمواطنين المضارين، وتعمل على تقليص معدلات الفقر، والحرص على زيادة النمو في الوقت نفسه.