الأنبا يوسف يترأس القداس الإلهي الاحتفالي ببطرخانة طهطا

ترأس صاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بتذكار السيامة الكهنوتية للأب إبرام نوح.و أقيمت صلاة القداس الإلهى ببطرخانة طهطا للأقباط الكاثوليك، حيث شارك صاحب النيافة في صلاة الذبيحة الإلهية كل من الأب إبرام نوح، راعي كنيسة السيدة العذراء بجزيرة الخزندارية، والأب أنطونيوس سبع الليل، راعي كاتدرائية يسوع الملك، والأب بولس سنادة، راعي الكنيسة القديس مارجرجس بساحل بطهطا.وتبدأ الكنائس المسيحية المختلفة؛ اليوم السبت؛ فتح أبوابها مره أخرى أمام الأقباط؛ وذلك بعد إغلاق دام 3 أشهر متواصلة؛ وذلك منذ أن صدر قرار بإغلاقها في مارس الماضي.