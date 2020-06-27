«البكري»: تطوير الإدارة في قطاع الأعمال يدعم شركاتها

شدد الخبير الاقتصادي أحمد البكري على أهمية اختيار الرؤساء الجدد لشركات قطاع الأعمال العام على قدر متميز من الكفاءة في ظل التعديلات الخاصة بقانون قطاع الأعمال الجديدة.وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الشركات الحكومية تحتاج إلى قيادات ذات سنوات عديدة من الخبرة في مجال إدارة الكيانات الاقتصادية الضخمة، لافتا إلى أهمية الاستعانة بالكوادر الإدارية داخل القطاع الخاص والتي تحقق دائما نجاحا كبيرا في ريادة الأعمال وادارة مؤسسات إنتاجية وصناعية متكاملة.وأكد على ضرورة التدريب والتأهيل المهني والفني والإداري لكافة الأطراف والشرائح الوظيفية بالشركات، ومتابعة سير العمل والإنتاج وتقييم أداء الإدارة بمختلف مستوياتها والعاملين بها، وذلك في إطار توفير منظومة رقابية وإشرافية متكاملة، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة الإنتاج ورفع أداء الأعمال.وتابع: لا يوجد وقت للتجربة حتى ننتظر هل ستنجح القيادات الجديدة أم لا، ولكن من الأفضل أن يكون هناك حسن اختيار وتدريب ومتابعة ورقابة صارمة على كافة مراحل العمل داخل الشركات.