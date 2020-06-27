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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار أسيوط يستقبل 275 عالقا مصريا قادمين من الكويت

السبت 27/يونيو/2020 - 10:58 ص
مطار أسيوط
مطار أسيوط
محمود السعدى
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يستقبل مطار أسيوط الدولي، طوال اليوم السبت، 275 عالقا مصريا قادمين دولة الكويت، من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد بمختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار الجسر الجوي الذي تسيره وزارة الطيران المدني لنقل آلاف العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة والسفارات المصرية بالخارج.

وقد خضع العائدون إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما متتاليا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

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