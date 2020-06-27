منة فضالي تبهر متابعيها بإطلالة ذهبية

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شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت منة فضالي في الصورة بإطلالة جذابة باللون الذهبي، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.وشاركت منة فضالي، مؤخرا في مسلسل "حب عمري" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومي القاضي وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطي وتامر فرج، وعدد آخر من الفنانين.