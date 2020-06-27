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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شعراوي يوجه المحافظين بمتابعة تطبيق ضوابط تنظيم الفتح التدريجي

السبت 27/يونيو/2020 - 10:01 ص
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة من الحكومة فيما يخص عملية تنظيم الفتح التدريجي المنضبط منذ السبت لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين، وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريا وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بتنفيذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية الصادرة من مجلس الوزراء والجهات المعنية بكل حزم وعدم التهاون مع أي مخالفات يتم رصدها.

وأعلن شعراوي، أنه تم تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات للمرور المفاجىء والتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، لافتًا إلى متابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع غرف العمليات بالمحافظات لتنفيذ الاشتراطات الصادرة من الحكومة والسلطات المختصة والتأكد من تنفيذها.

وأوضح شعراوي أنه سيتم البدء في تنفيذ تلك الضوابط من السبت وحتى إشعار آخر، على أن تكون ساعات استقبال الجمهور ( الجلوس ) من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة في التاسعة مساءً وألا تزيد نسبة الإشغال على ٢٥٪؜ من الطاقة الاستيعابية مع الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى وعدم تقديم الشيشة.

وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات بكل حسم وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.
سيتم وضع ملصق على مدخل المطعم أو الكافتيريا علية الإجراءات الواجب توافرها للمترددين.

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