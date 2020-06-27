مساجد طامية بالفيوم تستقبل المصلين في أول صلاة فجر بعد الغلق

استقبلت مساجد مركز طامية بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، المصلين لأداء أول صلاة فجر بعد غلق المساجد لأكثر من ١٠٠ يوم، بسبب فيروس كورونا المستجد، وإلتزم المُصلين بالحضور إلى المسجد بالكمامة، وسجادة الصلاة، والتباعد فيما بينهم.وكان قد عقد الدكتور حسني أبوحبيب وكيل الوزارة بالفيوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية، مساء أمس الجمعة، بمسجد ناصر الكبير بالفيوم، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة، نائبًا عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.وتناول وكيل الوزارة، خلاله القضايا المهمة والخاصة بتعليمات وضوابط فتح المساجد والمحافظة على التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي نصت عليها الوزارة وكذا وزارة الصحة.