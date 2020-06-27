غدا.. المركزي يطرح أذون خزانة بـ13.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة اجمالية تبلغ 13.5 مليار جنيه، تبلغ قيمة الطرح الأول 6.5 مليار جنيه 91 يوم، وتبلغ قيمة الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 273 يوم.وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.