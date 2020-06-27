عصام هلال: مصر فرضت إرادتها على الجميع في ملفي سد النهضة وليبيا

قال المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن القاهرة نجحت على مدار الأسبوعين الماضيين في إدارة ملفين خارجين بكل قوة وحكمة سواء ملف سد النهضة والذي شهد تراجعا أثيوبيا عن اتخاذ إجراءات أحادية وملء السد بإرادة منفردة، أو الملف الليبي والذي شهد حالة من الزخم عند حكومة الوفاق وأحبط انتصارتها وحلفائها من الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا.وأوضح هلال، في بيان له، أن إعلان أثيوبيا عن طريق رئيس الوزراء أبي أحمد التراجع عن البدأ في ملء السد، واتخاذ أي إجراءات أحادية من جانبها إلا بعد التوافق مع مصر والسودان، هو نجاح للدبلوماسية والدولة المصرية، والتي أوصلت الملف لمجلس الأمن والاتحاد الإفريقي لإيصال رسالة بأنها ملتزمة لأقصى درجة بالقانون الدولي وحفظ السلم والأمن الدوليين، على الرغم من التصريحات العنترية التي شنتها قيادات إثيوبية ولغة الحرب التي تنتهجها قيادات عسكرية أثيوبيا.وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أن مصر استطاعت كسب تعاطفا وتأييدا دوليين تجاه قضيتها، وذهابها لمجلس الأمن والاتحاد الإفريقي يأتي لخوض معركة جديدة بالدبوماسية لإثبات الحق القانوني والتاريخي لمصر، مؤكدا أن المفاوض المصري نجح بشكل باهر في إقناع الجميع بالحقوق المصرية وفي فرض قضية سد النهضة كأولوية على السياسة الدولية رغم إنشغال العالم بأزمة فيروس كورونا المستجد.وأضاف، أنه فيما يخص الملف الليبي استطاعت مصر عن طريق تصريح الرئيس السيسي في وقف وتجميد الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق ومنعها من اكتساب أي أراضي جديدة بعد الإمدادات التركية لها، مشيرا إلى أن مصر فرضت إرادتها بقوة دون استخدام أي قوة وهو ما يؤكد قوة الموقف المصري.