ميلانو تبتكر شاطئًا بين ناطحات السحاب (فيديو)

عرضت فضائية "euro news "، مقطع فيديو يظهر انتشار كراسي الاسترخاء ومظلات الشمس على العشب الأخضر وسط ناطحات السحاب في ميلانو، إذ بات للمدينة "شاطئها" المبتكر، يستمتع به سكانها في محاولة لنسيان ما عانوه جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.ويقع "شاطئ بام" في حي بورتا نويفا العصري، تحيط به أبراج أهم المصارف ومنها "يونيكريديتو" و"إتش أس بي سي" و"بي إن بي باريبا".وتحت المظلات يستلقي عدد من سكان المدينة في جو يشبه جو العطلة، مع اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.ولا يزال الدخول إلى هذا "الشاطئ" مجانيًا، لكن اعتبارا من الأسبوع المقبل سيكون على الراغبين باستئجار إحدى مظلات الشمس دفع رسم يتراوح ما بين 4 و8 يورو.