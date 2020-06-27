رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ميلانو تبتكر شاطئًا بين ناطحات السحاب (فيديو)

السبت 27/يونيو/2020 - 09:22 ص
شاطئ ميلانو تبتكر
شاطئ ميلانو تبتكر
هدير شعراوي
طباعة
عرضت فضائية "euro news "، مقطع فيديو يظهر انتشار كراسي الاسترخاء ومظلات الشمس على العشب الأخضر وسط ناطحات السحاب في ميلانو، إذ بات للمدينة "شاطئها" المبتكر، يستمتع به سكانها في محاولة لنسيان ما عانوه جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويقع "شاطئ بام" في حي بورتا نويفا العصري، تحيط به أبراج أهم المصارف ومنها "يونيكريديتو" و"إتش أس بي سي" و"بي إن بي باريبا".

وتحت المظلات يستلقي عدد من سكان المدينة في جو يشبه جو العطلة، مع اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.

ولا يزال الدخول إلى هذا "الشاطئ" مجانيًا، لكن اعتبارا من الأسبوع المقبل سيكون على الراغبين باستئجار إحدى مظلات الشمس دفع رسم يتراوح ما بين 4 و8 يورو.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة: 87 وفاة و1625 إصابة جديدة بكورونا

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

تفاصيل موعد صرف معاشات يوليو 2020

الصور

image description

صلاة الفجر من مسجد الجديدة الكبير بالوادى الجديد

image description

10 صور ترصد أول صلاة فجر بعد 3 شهور من التوقف

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

تنفيذ حكم الإعدام فى «المسمارى» العقل المدبر لحادث الواحات

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2020

«لا ملء دون اتفاق».. تفاصيل قمة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة بحضور السيسى

إنفوجراف

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

"تقطعت لها قلوب الشباب".. نجمة شهيرة تمنح شاعرًا عراقيًا قبلة طويلة

حياة آخر جندي نازي بمصر.. صنع أباجورة من جلد ضحاياه قبل إسلامه

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

نجم الساعة

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

متحف الميتروبوليتان يعتزم إعادة فتح المبنى الرئيسى فى 29 أغسطس

الأطعمة عالية الحموضة تزيد فرص عودة ظهور سرطان الثدى بين المدخنات السابقات

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

استطلاع رأي: جائحة كورونا تزيد من شعبية الحزب الليبرالي الحاكم فى كندا

مقالات الرأي
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
د.كريمة الحفناوى
أمننا المائى «2»
ماجد حبته
الإرهابى «الشهيد» أسامة بن لادن!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
المزيد

الثقافة

وزارة الثقافة تتيح أمهات الكتب للتحميل المجانى

قصور الثقافة تصدر «فى سكنى الأدوار العليا»

مثقفون يرفضون إعادة تنصيب "ديليسبس" ببورسعيد

5 مقالات نادرة توضح.. لماذا كان يكره محمد مستجاب النقاد؟