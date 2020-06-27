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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عطاء» تجهز 10 غرف لعلاج كورونا بدسوق في كفر الشيخ (صور)

السبت 27/يونيو/2020 - 09:21 ص
مستشفى دسوق المركزي
مستشفى دسوق المركزي
عمرو الشامي
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أعلن الدكتور خالد الصايغ، رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء، توفير أجهزه طبية لمستشفى دسوق المركزي بمحافظة كفر الشيخ بتكلفة تجاوزت المليون جنيه خلال عام، فضلا عن تجهيز 10 غرف مخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد بتكلفة 225 ألف جنيه، وجهاز لغسيل الكلى لأصحاب الضغط المنخفض، وهو الأول من نوعه في المحافظة.

وأضاف الصايغ، في بيان، أنه تم أيضا توفير مساعدات شهرية للمتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد 500 جنيه شهريا، فضلا عن تقديم مساعدات شهرية لـ330 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا من 300 حتى 1000 جنيه شهريا، مع وجبات غذائية لغير القادرين، وأيضا صرف علاج شهري لغير القادرين بتكلفة 20 ألف جنيه.

وأوضح رئيس عطاء، أنهم أيضا أطلقوا مشروعا للأطفال المتسربين من التعليم بسبب الظروف المادية، وتم التكفل بكل مصاريفهم ومستلزمات الدراسة خلال فترة دراستهم.

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