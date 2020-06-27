«الشباب» تدعم «الأوقاف» في أول صلاة فجر بالفيوم

قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم بقيادة سيد حزين، بالتضامن مع مديرية الأوقاف، بتقديم المساعدة من خلال شبابها بمختلف فصائله الكشافة، البرلمان، والجوالة، وبالتعاون مصطفى حسني وكيل مديرية الشباب، وحسام علام مدير إدارة شباب بندر الفيوم، والتعاون العاملين بمسجد ناصر الكبير في تنظيم صلاة فجر اليوم السبت، من خلال توجيه المصلين نحو الالتزام بإرشادات الوزارة والمحافظة على المسافة التباعدية بين كل مصلٍ وآخر، والتأكد من ارتداء المصلين للكمامة واصطحاب السجادة الشخصية.وأمّ الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، المصلين بصلصة الفجر اليوم، بمسجد ناصر الكبير، بعد إغلاق المساجد أكثر من 90 يوما بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.