«الجمعيات الزراعية» تطالب بسرعة تسليم كارت الأسمدة الذكي للمزارعين

قال علي عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان، إن هناك زحام على جمعيات الأسمدة في محافظات البحيرة والشرقية وأسيوط وسوهاج بسبب عدم استلام الكروت الذكية، بينما باقي المحافظات تتسلم الأسمدة بالبطاقات الورقية حتى استكمال منظومة الكارت الذكي.وطالب عودة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بتفعيل منظومة الكارت الذكي وسرعة تسليمه للمزارعين من البنك الزراعي المصري، وضرورة صرف الأسمدة بالبطاقة الورقية لحين تفعيله، مع استكمال المنظومة في باقي المحافظات.ومن جهته، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن الوزارة تواصل عملية تيسير تسليم الأسمدة للمزارعين لحين استكمال الكارت الذكي بباقي المحافظات وتفعيله في أخرى، والعمل على انتظام عملية صرف الأسمدة من خلاله.