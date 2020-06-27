تعافي 13 مصابا بكورونا في «عزل إسنا» بالأقصر

أعلنت مستشفى إسنا بالأقصر لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم السبت، عن خروج 13 حالة بعد تعافيها تماما، وتحول نتائج تحاليلهم الخاصة بالفيروس من إيجابية إلى سلبية.وقال الدكتور حسام فتحي، المتحدث الرسمي باسم مستشفى عزل إسنا، إن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في مساعدة 13 مريض من بينهم مسنين، والبعض الآخر يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر.وأضاف فتحي، أن اجمالي أعداد المتعافين بالمستشفى بلغ حتى الآن 785 حالة، لتحقق المستشفى بقيادة الدكتورة إلهام محمد، استشاري مكافحة العدوى، أعلى معدلات التعافي مقارنة مع الأعداد بمستشفيات العزل الاخرى على مستوى الجمهورية، كما حقق المستشفى أعلى معدل أيضًا في إجراء عمليات الولادة القيصرية لمصابات بكورونا بـ15 عملية.