«التجارة الخارجية بحلوان» تتبرع بـ460 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر

أعلن الدكتور نشأت الوكيل، القائم بأعمال عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، عن تبرع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المعيدين والمدرسين المساعدين لصندوق تحيا مصر ب460 ألف جنيه، لتوجيهها لصالح العمالة غير المنتظمة، استجابة للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتفعيلا لدور الكلية في الخدمة والمشاركة المجتمعية.وأضاف الوكيل، أن ذلك في إطار التضامن مع أجهزة ومؤسسات الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشاد بتسابق أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم من المعيدين والمدرسين المساعدين من الأقسام العلمية المختلفة للتبرع لصندوق تحيا مصر، في إطار حرصهم على المشاركة المجتمعية والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل العمالة غير المنتظمة من أبناء الوطن.