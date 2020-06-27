«السكة الحديد» تعلن تأخيرات القطارات اليوم

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية



ثانيا: خط القاهرة السد العالي



ثالثا: خط بنها بور سعيد



رابعا: خط طنطا المنصورة دمياط



أعلنت هيئة السكك الحديدية عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت، نظرا لما تنجزه هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-- القاهرة أسيوط مدة 45 دقيقة.- أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة.متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقةواعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات لأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، مهيبة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.