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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السكة الحديد» تعلن تأخيرات القطارات اليوم

السبت 27/يونيو/2020 - 09:01 ص
قطار
قطار
علا غزال
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أعلنت هيئة السكك الحديدية عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت، نظرا لما تنجزه هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.


أولًا: خط القاهرة الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

ثانيا: خط القاهرة السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة أسيوط مدة 45 دقيقة.

- أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة.

ثالثا: خط بنها بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

رابعا: خط طنطا المنصورة دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات لأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، مهيبة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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