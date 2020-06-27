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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

رئيس البرلمان العربي يرحب بنتائج المؤتمر الدولي للشراكة مع السودان

السبت 27/يونيو/2020 - 08:50 ص
الدكتور مشعل بن
الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي
محمد الشريف
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رحب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، بالنتائج التي تمخضت عن المؤتمر الدولي للشراكة مع السودان، والذي نظمته عن بعد جمهورية ألمانيا بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، بهدف مساعدة السودان في مرحلته الانتقالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية بالسودان.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالمشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر، والتي تعكس الرغبة الأكيدة لدى المجتمع الدولي في دعم السودان ومساندته في تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية وإتمامها بنجاح، والوقوف معه للتعافي من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مثمنًا مشاركة جامعة الدول العربية وعدد من الدول العربية في المؤتمر وتعهدها بالوقوف مع السودان ودعمه لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى تنفيذ التعهدات المالية الدولية التي تعهدت بها الدول في المؤتمر، والتحرك بشكل عاجل لإعفاء السودان من ديونه الخارجية ومساعدته في توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني، وإلى الإسراع في نشر بعثة الدعم السياسية الأممية الجديدة التي طلبت الحكومة السودانية تشكيلها، ووافق مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه على قرار تشكيلها مؤخرًا.

وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يستطيع السودان الانخراط في النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول العالم، ويعود إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن وقوف وتضامن البرلمان العربي التام مع السودان ودعمه في تنفيذ أولوياته الوطنية وإنجاح مسيرته الانتقالية على كافة المستويات.

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