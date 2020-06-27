محافظ الإسكندرية ووكيل الأوقاف يؤديان شعائر أول صلاة فجر بعد فتح المساجد

أدى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، صلاة الفجر اليوم السبت، بمسجد سيدي "أبي العباس المرسي"، في أول صلاة تؤدى بالمساجد بعد انقطاع دام أكثر من 3 أشهر، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال خشبة، وفق بيان، إن الرواد على قدر كبير من الوعي وقد حضروا إلى المسجد ملتزمين بالتعليمات، مؤكدا على أن هذه خطوة جيدة في هذه المرحلة، وتؤكد أن الرواد على قدر كبير من الوعي والفهم المستنير.ووجه الشيخ خشبة الشكر لأهالي الثغر السكندري على حسن تعاونهم مع مؤسسات الدولة وقياداتها للتصدي لهذه المرحلة الحرجة.وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن التقارير التي رفعت إليه من الإدارات الفرعية تؤكد أن الحالة العامة للمساجد طيبة، وتبشر بالخير فيما هو قادم، مشيدًا بدور منتسبي الأوقاف الذين لم يؤلوا جهدا لإعداد بيوت الله متمنيا للجميع التوفيق.