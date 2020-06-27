ديزنى تحارب العنصرية بتصميم أول أميرة ببشرة سمراء

أعلنت شركة والت ديزني، عن تصميمها لأول أميرة ببشرة سمراء فى لعبة الملاهي التى يحبها الأطفال "سبلاش ماونتن" لتحمل اسم "تيانا"، وأيضًا نجمة فيلم الرسوم المتحركة "الأميرة والضفدع" الذي تم إنتاجه عام 2009، لمحاربة العنصرية خاصة بعد مقتل الأمريكى من أصول إفريقية "جورج فلويد" فى الولايات المتحدة الأمريكية.وسبق ووجه للفكرة الحالية من اللعبة، الكثير من الانتقادات، بل ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا عريضة على الإنترنت تتهم الفيلم بالترويج لأفكارعنصرية نمطية، حيث كتب المستخدمين العريضة المنشورة على موقع "تشينج.أورج"، قائلين إن سبلاش ماونتن لعبة كلاسيكية محبوبة في متنزهات ديزني لاند في كاليفورنيا، ووالت ديزني وورلد في فلوريدا وطوكيو ديزني لاند لكن "تاريخها وقصتها مشبعة بمجازات عنصرية جدلية ونمطية للغاية من فيلم سونغ أوف ذا ساوث لعام 1946".مما جاء رد شركة ديزني، فى بيان، أنها ستجري "إعادة تصور كامل قريبا" للعبة سبلاش ماونتن بقصة محورها الأميرة تيانا ذات البشرة السمراء.ولمحت الشركة لمواصفات الأميرة الجديدة "تيانا امرأة عصرية وشجاعة وقوية تسعى وراء أحلامها ولا يحيد نظرها أبدا عما هو مهم حقا" مشيرة إلى ستكون قصة رائعة تتضمن شخصية قوية.