باكستان تسجل 3138 إصابة جديدة بكورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى ١٩٨٨٨٣ حالة، وذلك عقب تسجيل ٣١٣٨ حالة إصابة جديدة.وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانيةن اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٤٠٣٥ حالة، وذلك عقب تسجيل ٧٤ حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.