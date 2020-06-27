رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تسجل 3138 إصابة جديدة بكورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 07:38 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
أ ش أ
طباعة
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى ١٩٨٨٨٣ حالة، وذلك عقب تسجيل ٣١٣٨ حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانيةن اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٤٠٣٥ حالة، وذلك عقب تسجيل ٧٤ حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

«لا ملء دون اتفاق».. تفاصيل قمة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة بحضور السيسى

الخارجية الأمريكية للوفاق: يجب وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

الصور

image description

صلاة الفجر من مسجد الجديدة الكبير بالوادى الجديد

image description

10 صور ترصد أول صلاة فجر بعد 3 شهور من التوقف

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

«لا ملء دون اتفاق».. تفاصيل قمة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة بحضور السيسى

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2020

«الخارجية»: إثيوبيا لن تملأ سد النهضة إلا بعد الاتفاق

إنفوجراف

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

"تقطعت لها قلوب الشباب".. نجمة شهيرة تمنح شاعرًا عراقيًا قبلة طويلة

حياة آخر جندي نازي بمصر.. صنع أباجورة من جلد ضحاياه قبل إسلامه

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

نجم الساعة

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

متحف الميتروبوليتان يعتزم إعادة فتح المبنى الرئيسى فى 29 أغسطس

الأطعمة عالية الحموضة تزيد فرص عودة ظهور سرطان الثدى بين المدخنات السابقات

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

استطلاع رأي: جائحة كورونا تزيد من شعبية الحزب الليبرالي الحاكم فى كندا

مقالات الرأي
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
د.كريمة الحفناوى
أمننا المائى «2»
ماجد حبته
الإرهابى «الشهيد» أسامة بن لادن!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
المزيد

الثقافة

وزارة الثقافة تتيح أمهات الكتب للتحميل المجانى

قصور الثقافة تصدر «فى سكنى الأدوار العليا»

مثقفون يرفضون إعادة تنصيب "ديليسبس" ببورسعيد

5 مقالات نادرة توضح.. لماذا كان يكره محمد مستجاب النقاد؟