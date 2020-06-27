عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى الهند يتجاوز 500 ألف

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز الـ500 ألف في البلاد التي سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 18 ألفًا و500 إصابة في يوم واحد.وبلغ عدد الوفيات بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس 15 ألفًا و685 بينما يرى علماء الأوبئة أن الجائحة لم تبلغ بعد ذروتها المنتظرة خلال أسابيع، ويتوقعون أن يتجاوز عدد الإصابات المليون خلال يوليو.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.