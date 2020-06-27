يسري عزام: وزير الأوقاف فاجأنا ليكون قدوة للأئمة والمصليين

قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالمنيل، إن زيارة وزير الأوقاف للمسجد، قبيل صلاة الفجر بدقائق لم تكن متوقعة على الإطلاق، ولم يخطر على بال أحد بل حضر إلى المسجد ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية مرتديًا الكمامة ومعه مصلاه الشخصية حريصًا على التباعد الاجتماعي، ليكون قدوة لكل الأئمة والمصليين.وأضاف عزام في تصريحات لـ«الدستور»، «الحمد لله أدينا صلاة الفجر الأول بعد ثلاثة أشهر حرم الناس فيها من بيوت الله بسبب جائحة كورونا، وهاهو اليوم المبارك الذي عادت فيه للحياة الحياة بعودة المصلين إلى بيوت الله، عادوا ودموع الفرح تنهمر من عيونهم وترفرف الفرحة على وجوههم.