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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

متحف الميتروبوليتان يعتزم إعادة فتح المبنى الرئيسى فى 29 أغسطس

السبت 27/يونيو/2020 - 07:18 ص
متحف الميتروبوليتان
متحف الميتروبوليتان للفنون
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يعتزم القائمون على متحف الميتروبوليتان للفنون فى نيويورك إعادة فتح المبنى الرئيسى فى التاسع والعشرين من أغسطس القادم، بعد فترة إغلاق استمرت قرابة خمسة أشهر.

ويستهل متحف الميترو بوليتان للفنون استعادة نشاطه الفنى بإقامة معرضين جديدين كان قد تم تأجيلهما بسبب الغلق فى إطار الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس "كورونا" المستجد ( كوفيد – 19 ) فى مارس الماضى.

ومن المتوقع أن يؤدى إعادة فتح المبنى الرئيسى للمتحف العريق إلى دفع العديد من المتاحف الفنية فى مدينة "نيويورك " إلى أن تحذو حذوها، كل هذا يتوقف على دخول مدينة "نيويورك" فى المرحلة الرابعة من إعادة افتتاحها التدريجى، مما سيسمح أخيرًا للمؤسسات الثقافية ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمتنزهات بالترحيب بالزوار.

وقال دانيال فايس، الرئيس التنفيذى لمتحف الميتروبوليتان للفنون، فى بيان: "سلامة موظفينا وزوارنا لا تزال مصدر قلقنا الأكبر.. نحن ننتظر بفارغ الصبر إعادة افتتاحنا، حيث ربما الآن أكثر من أي وقت مضى، يمكن للمتحف أن يكون بمثابة تذكير بقوة الروح البشرية وقدرة الفن على جلب الراحة وإلهام المرونة ومساعدتنا على فهم بعضنا البعض بشكل أفضل والعالم من حولنا ".

وأضاف: "يتزامن افتتاح المبنى الرئيسى مع الذكرى الـ 150 لتأسيس متحف الميتروبوليتان، حيث تضم المعارض المزعم إقامتها عرض أكثر من عملًا لاستحضار لحظات محورية في مراحل تطور المتحف".

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