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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

عقب صلاة الفجر.. الشيخ الأبيدى: عرفنا قدر النعمة وشرف الرسالة

السبت 27/يونيو/2020 - 07:16 ص
صلاة الفجر
صلاة الفجر
أميرة العناني
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قال الشيخ محمود الأبيدي، إمام وخطيب مسجد مدينتي، إن مصر اليوم تعيش يوم عيد حقيقي بعودة المصلين إلى المساجد وهذا فضل الله علينا وعلى الناس، ولكننا نثق بأمر الله في وعي رواد المساجد أن يساعدوا المسئولين والوزارة بإتمام الفتح الكامل وعودة صلاة الجمعة ولن يتحقق هذا الأمر إلا بالأخذ بالأسباب واتباع التعليمات الاحترازية وأخذ الحيطة وحفظ النفس.

وأضاف «الأبيدي»، في تصريح لـ«الدستور»، أن فتح المساجد هي فرصة لنرفع أكف الضراعة ونسجد للمولى عز وجل في بيوته وندعوه سبحانه أن يحفظ بلادنا وبلاد العالمين من كل مكروه وسوء وأن يصرف عنا الأذي ويقينا شر الداء ويصرف عنا الوباء، متابعًا: «نحن كأئمة ودعاة فرحتنا اليوم لا توصف حيث إننا عرفنا قدر النعمة وشرف الرسالة؛ لا سيما بعد حرمان طال لأشهر وأسابيع عصيبة وأظن أننا في مرحلة بناء العقول وبناء الوعي وبأمر الله تعالى نحن على قدر المسئولية وفي قلب الحدث متعاونين متكاتفين سائلين المولى تبارك وتعالى أن يكتب لنا التوفيق والقبول والسداد والعون والمدد».
صلاة الفجر
صلاة الفجر
صلاة الفجر
صلاة الفجر
صلاة الفجر
صلاة الفجر
صلاة الفجر
صلاة الفجر

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