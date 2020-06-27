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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تفاصيل أول صلاة للفجر بعد فتح المساجد فى الجامع الأزهر (صور)

السبت 27/يونيو/2020 - 07:01 ص
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
أميرة العناني
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استقبل الجامع الأزهر، ضيوف الرحمن في أول صلاة فجر، بعد قرار عودة صلاة الجماعة وفتح المساجد، بعد مدة زادت عن الثلاثة أشهر، عانقت أفئدة المصليين مأذنه المسجد، التي تجاوزت الألف عام، وشهد الجامع الأزهر توافد عدد كبير من المصلين محبيين الأزهر الشريف، فضلًا عن الوافدين الذي يعد منارتهم وقبلتهم الأولى.

وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ حرصًا منها على سلامتهم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

و أهابت إدارة الجامع الأزهر بالمصلين ضرورة مراعاة ما يلي:

１- حضور كل مصلٍّ إلى رحاب الجامع الأزهر متوضئًا؛ حيث سيتم غلق دورات المياه والميضأة الخاصة بالجامع.
２- الدخول عبر البوابات المخصصة للتعقيم.
３- دخول كل مصلٍّ مرتديًا كمامة.
４- إحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به بعد التأكد من تعقيمها جيدًا.
５- الالتزام بالتباعد بين المصلين بحيث لا تقل المسافة بين كل مصلٍّ وآخر عن المتر.
６- عدم المكوث في الجامع بعد أداء الصلاة.
７-عدم التجول في صحن الجامع وأروقته من غير داعٍ.
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

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