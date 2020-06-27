«استقيموا يرحمكم الله».. لهفة وخشوع بين مصلين «السيدة نفيسة»

🔹صلاة الفجر🔹





قبيل فتح المسجد بدقائق، اصطف ضيوف الرحمن أمام مسجد السيدة نفيسة، منتظرين لحظات الفرج كما أطلقوا عليها، بمجرد أن فتح المسجد أبوابه بدت علامات السعادة تظهر على المصليين في لهفة وشوق للحظات السجود، فبعد ما يزيد عن ثلاثة أشهر فتحت أبواب المساجد لصلاة الجماعة.





«استقيموا يرحمكم الله».. تلك هي إشارة البدء للخشوع في الصلاة، فاصطف المصلون الذين غطت الكمامات وجوههم وسجدوا على مصلاهم الشخصية وفوقها المعقمات الصحية، واقفين بحرص على لاصقة التباعد الاجتماعي، لم تترك علامات اللهفة والشوق وجوههم لحظة منذ دخولهم المسجد إلى نهاية الصلاة.

ونقلت «الدستور» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة نفسية رضي الله عنها، والتي بدأت بتلاوة الشيخ محمود الخشت وأم المصلون الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب المسجد، بحضورالدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد.