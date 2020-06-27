رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الأطعمة عالية الحموضة تزيد فرص عودة ظهور سرطان الثدى بين المدخنات السابقات

السبت 27/يونيو/2020 - 06:14 ص
أطعمة عالية الحموضة
أطعمة عالية الحموضة
أ ش أ
طباعة
أكدت أحدث الأبحاث الطبية أن اللحوم الطازجة والمجهزة والجبن والبيض، فضلا عن الأطعمة والسكريات والمشروبات الغازية والحبوب جميعها أغذية منتجة للأحماض.

وأفادت دراسة طبية أنه فيما يخص الناجين من السرطان ولديهم قدرة منخفضة على معالجة مثل هذه النوعية من الأطعمة المنتجة لعنصر الكبريت أو الفوسفوريك أو الأحماض العضوية، فيمكن أن يزيد لديهم خطر الوفاة بمعدل ثلاثة أضعاف فى حال كانوا من المدخنين السابقين.

وقام الباحثون فى جامعة ولاية "سان دييجو"الأمريكية، بتحليل أنماط النظام الغذائى لما يقرب من 3،000 سيدة مدخنة سابقا، أو لم تدخن من قبل، إلا أنهن يعانين من سرطان الثدى.

وأكد الباحثون أن النتائج التي تم التوصل إليها يمكن أن يكون لها آثار على المبادئ التوجيهية الغذائية للناجيات من سرطان الثدى.

وقال الدكتور تيانيينج وو، أستاذ علم الأوبئة المشارك فى الدراسة: "يمكن أن تؤدي الأطعمة المنتجة للحمض إلى ارتفاع معدل الوفيات من جميع الأسباب، وليس فقط من السرطان.. وكان لدى بعض الناجين من سرطان الثدي حمية عالية الحموضة، ولكن إذا كانوا مدخنين سابقين ولديهم تاريخ طويل من التدخين الشديد، فإن خطرهم كان أعلى بثلاث مرات من أولئك الذين لم يدخنوا أبدًا".

ووجد أن التدخين قد زاد من خطر الإصابة بجميع وفيات السرطان، بمافى ذلك سرطان الثدى، إضافة إلى ذلك كانت النساء اللواتي يدخن من قبل واستمررن في تناول الأطعمة الحمضية أكثر عرضة لتكرار الإصابة بسرطان الثدي.

وأضاف "وو": "يمكن أن تكون اللحوم والجبن المتهمين الرئيسيين لاحتوائهما على مستويات مرتفعة من البروتينات، فيما تعمل الخضراوات على إنتاج القلويات.. فى الوقت الذى تحتوى فيه الفواكه على نسبة عالية من الحموضة، بمجرد تناولها، إلا أنه بمجرد أن نتناولها تتحول إلى القلوية.. لذلك، يؤكد الباحثون أهمية اتباع نظام غذائى متوازن بين الخضراوات والفاكهة واللحوم".

موضوعات متعلقة

«الخارجية»: إثيوبيا لن تملأ سد النهضة إلا بعد الاتفاق

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

حقيقة طرح الكمامات على بطاقات التموين بـ40 جنيهًا

الخارجية الأمريكية للوفاق: يجب وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا

الصور

image description

صلاة الفجر من مسجد الجديدة الكبير بالوادى الجديد

image description

10 صور ترصد أول صلاة فجر بعد 3 شهور من التوقف

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

«لا ملء دون اتفاق».. تفاصيل قمة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة بحضور السيسى

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2020

«الخارجية»: إثيوبيا لن تملأ سد النهضة إلا بعد الاتفاق

إنفوجراف

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

"تقطعت لها قلوب الشباب".. نجمة شهيرة تمنح شاعرًا عراقيًا قبلة طويلة

حياة آخر جندي نازي بمصر.. صنع أباجورة من جلد ضحاياه قبل إسلامه

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

نجم الساعة

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

متحف الميتروبوليتان يعتزم إعادة فتح المبنى الرئيسى فى 29 أغسطس

الأطعمة عالية الحموضة تزيد فرص عودة ظهور سرطان الثدى بين المدخنات السابقات

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

استطلاع رأي: جائحة كورونا تزيد من شعبية الحزب الليبرالي الحاكم فى كندا

مقالات الرأي
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
د.كريمة الحفناوى
أمننا المائى «2»
ماجد حبته
الإرهابى «الشهيد» أسامة بن لادن!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
المزيد

الثقافة

وزارة الثقافة تتيح أمهات الكتب للتحميل المجانى

قصور الثقافة تصدر «فى سكنى الأدوار العليا»

مثقفون يرفضون إعادة تنصيب "ديليسبس" ببورسعيد

5 مقالات نادرة توضح.. لماذا كان يكره محمد مستجاب النقاد؟