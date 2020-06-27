وزير الأوقاف لـ«الدستور»: غرفة العمليات تتابع الصلاة فى المساجد بعد العودة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه حتى الآن لم ترد أي مخالفة على مستوى المساجد التي تم فتحها بمختلف محافظات الجمهورية لأداء صلاة الفجر، لافتًا إلى أن هناك غرفة عمليات لمتابعة الصلاة في المساجد بعد قرارعودة الصلاة بالمساجد مع الحفاظ على الضوابط التي حددتها الوزارة ولم ترد أي شكوى حتى وقتنا هذا.وأضاف «جمعة»، في تصريح لـ«الدستور»، أن الالتزام ظهر واضحًا على المصلين في أول صلاة فجر، وما تم رصده وجدنا الجميع ملتزم بارتداء الكمامات ويحرص على حضور مصلاته الشخصية ويراعي التباعد الاجتماعي.وأكد وزير الأوقاف، أن دور الأئمة سيظهر في هذه المرحلة وسوف نعمل على تحويل الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المساجد لثقافة عامة، والتمسك بالإجراءات الوقائية سيكون خارج المساجد مثلما يحدث في داخلها.وأوضح أن هذه المرحلة يظهر فيها دور أئمة الأوقاف التوعوي، فطالما جاء الشخص بشكل يومي للصلاة ملتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المساجد فستكون طبيعته خارجها كذلك.