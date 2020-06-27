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محمد العسيري
السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء السبت 27 يونيو 2020

السبت 27/يونيو/2020 - 05:06 ص
برج العذراء
برج العذراء
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 27 يونيو 2020، وفيما يخص برج العذراء، قالت:

مهنيًا: يبّدد هذا اليوم المخاوف التي تراودك منذ مدة، وتحصل على تطمين وضمانات بشأن مستقبلك المهني.

عاطفيًا: إذا كنت تعمل مع الحبيب في وظيفة مشتركة قد تحقّقان عملًا ناجحًا يذه الجميع وتكون المكافأة ترقية ورحلة ترفيهية في الخارج.

صحيًا: القلق الدائم ليلًا يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من عدم التركيز والترنح نهارًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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