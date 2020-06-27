السياحة: عودة 422 فندقًا للعمل على مستوى الجمهورية

قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار تفقد عددًا من المنشآت السياحية للتأكد من تنفيذ الإجراءات التي تم اعتمادها بشأن عودة السياحة الدولية.وأضاف «العاصي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «extra news»، أنه تم السماح لـ 422 فندقًا على مستوى الجمهورية بالعودة إلى العمل، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية وحصولهم على شروط السلامة الصحية.وأوضح أنه يتم المرور على المنشآت السياحية المصرح لها بالعودة إلى العمل من قبل اللجان المشكلة من وزارة السياحة ووزارة الصحة وغرفة الفنادق، للتأكد من تطبيق جميع الشروط الواجب توافرها.وتابع: «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة مخالفة أي فندق أو منشأة سياحية للضوابط التي تم وضعها للعودة إلى العمل».وأردف: «يتم متابعة الحجوزات مع الفنادق، وتم ملاحظة نسب إقبال ضعيفة عند بدء عودة السياحة الداخلية».