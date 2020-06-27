قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن عدة مناطق جنوب القاهرة لمدة 12 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت وحتى الساعة العاشرة من مساءً.وحددت الشركة تلك المناطق وهي (تقسيم نصر للسيارات – وادي حوف – حدائق حلوان – عزبة زين – المصانع – عزبة الصفيح – الهجانة – المعصرة)، وذلك للقيام بأعمال إصلاح خط المياه قطر1400 مم (العكرة) بمأخذ محطة شمال حلوان.وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.