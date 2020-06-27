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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة بعد فتح المساجد
السبت 27/يونيو/2020 - 03:50 ص
أول صلاة فجر من المساجد
تصوير: أحمد حسن
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