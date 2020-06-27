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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة بعد فتح المساجد

السبت 27/يونيو/2020 - 03:50 ص
أول صلاة فجر من المساجد
أول صلاة فجر من المساجد
تصوير: أحمد حسن
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